Россиянам назвали главные признаки фишинговых писем

Эксперты Роскачества рассказали, как отличить фишинговые письма от обычных. По словам специалистов, в ссылке, которую отправляют получателю, буквы нередко заменяют на цифры, передает ТАСС.

Среди главных признаков фишинговых писем специалисты назвали россиянам замену букв на цифры в ссылке («o» на цифру «0», например), прописной латинской буквы на заглавную и похожих по написанию букв (b на d). Во вредоносном письме также может содержаться некликабельная ссылка с неверными символами.

«В этом случае злоумышленник надеется, что вы скопируете ссылку и вставите ее в адресную строку», — объяснили в Роскачестве.

Фишинговые ссылки обычно распространяют через социальные сети, личный и рабочий e-mail, мессенджеры, СМС, а также чаты на сайтах знакомств. Признаком подозрительного письма также является подмена букв в тексте письма на символы или буквы на другом языке — «д0брьlй дeнb».

«Мошенники также манипулируют доверчивостью пользователей, когда направляют сообщения с отсутствием каких-либо пояснений, будто письмо является продолжением диалога, которого на самом деле не было. Например, "Здравствуйте, вот обещанная ссылка"», — рассказал замруководителя Роскачества Антон Куканов.

Специалисты призвали осторожно относиться к письмам, в которых не указаны ФИО, должность, телефон и почтовый адрес отправителя. Гендиректор компании StopPhish Юрий Другач подчеркнул, что знание базовых признаков фишинга снижает вероятность успеха мошенников в 20-30 раз.

Ранее россиянам раскрыли способ защититься от популярной уловки мошенников в интернете. Пользователей сети призвали использовать антиспам и антифишинг, а также почтовые антивирусы.