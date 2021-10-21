В российских рыбных консервах нашли паразитов

Российские рыбные консервы проверили и нашли в них нарушения по качеству

Специалисты организации «Общественная потребительская инициатива» проверили российские рыбные консервы и выяснили, что большинство продуктов (89 процентов) не соответствуют качеству и обязательным требованиям. Об этом сообщает ТАСС. Нареканий не имеет только 11 процентов консервов.

Нарушения нашли в шпротах, кильке, сайре, горбуше и печени трески. В некоторых продуктах обнаружили паразитов, в других состав не соответствовал настоящему содержанию (вместо одной рыбы была другая), а в некоторых выявили недостаток или избыток соли, также у экспертов были нарекания по поводу запаха и вкуса.

«Выявленные нарушения указывают на пренебрежение изготовителями обязательными требованиями и сокрытие от потребителей необходимой информации, что существенно повышает риск причинения вреда здоровью граждан при употреблении данной продукции», — рассказал председатель «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов. Он указал, что нынешние меры воздействия — штрафы и конфискация продукции — нарушителей не останавливают.

«Объем рынка консервов в штучном выражении таков, что даже комплексные усилия надзорных органов не позволяют переломить ситуацию. А разветвленная товаропроводящая сеть и обширная география затрудняют изъятие продукции из оборота», — объяснил эксперт. Павлов добавил, что при покупке рыбных консервов покупателям нужно быть максимально внимательными.