Диетолог дала совет россиянам по выбору рыбных консервов

Лучше выбирать рыбные консервы, произведенные неподалеку от места вылова рыбы. Такой совет дала врач-диетолог Елена Соломатина, ее слова приводит радиостанция «Говорит Москва».

Соломатина пояснила, что если предприятие находится далеко от места вылова, то рыбу нужно транспортировать и даже замораживать, а это негативно сказывается на ее качестве. «Предприятия бывают буквально прямо в море, но сейчас таких все меньше, но хотя бы район приморский — это самое ценное», — подчеркнула специалист.

Кроме того, следует покупать рыбу в собственном соку и обращать особое внимание на заливку. Диетолог предупредила, что производители могут использовать ароматизаторы, чтобы замаскировать настоящий вкус продукта.

Ранее диетолог и доктор медицинских наук Алексей Ковальков раскрыл способ убрать жир с живота за две недели. По его словам, самым быстрым способом является процедура мезотерапии. Кроме того, в борьбе с жировыми клетками на животе могут помочь хирургическое лечение или прием препаратов конъюгированной линолевой кислоты (КЛК). Последний метод позволит привести фигуру в тонус за два-три месяца.