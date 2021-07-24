Россиянам развеяли мифы о растворимом кофе

Российский врач-диетолог Евгений Арзамасцев развеял мифы о растворимом кофе. Его слова передает в субботу, 24 июля, «Москва 24».

По данным специалиста, такой кофе не уступает в качестве сваренному напитку из перемолотых зерен. Он отметил, что разный способ приготовления не показывает, что в напитке появилась «какая-то химия». Кроме того, в основе обоих напитков лежат одинаковые зерна. В связи с этим врач-диетолог посоветовал выбирать кофе в магазине, смотря на производителя.

Помимо этого, медик счел мифом заявление, что якобы в растворимом кофе в разы меньше кофеина. По его мнению, это вовсе не так. Арзамасцев пояснил, что в обеих чашках напитка как растворимого, так и сделанного из перемолотых зерен сохраняется одинаковое количество этого вещества, оттого и эффект на организм должен быть таким же.

Кроме того, благодаря растворимому кофе человек быстрее почувствует себя в тонусе. «Кофеин проникнет в организм чуть-чуть быстрее», — добавил он.

Ранее американские диетологи назвали пять видов напитков, которые плохо влияют на фигуру. По их данным, всего один «невинный» напиток может добавить 500 килокалорий к суточному рациону.