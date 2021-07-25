Диетолог раскрыл способ убрать жир за две недели

Диетолог, доктор медицинских наук Алексей Ковальков раскрыл способ убрать жир с живота за две недели. Об этом специалист рассказал на своем YouTube-канале.

По словам Ковалькова, самым быстрым способом является процедура мезотерапии.

«Если живот мягкий, собирается в комок, то это такие жировые клетки, которые при похудении никуда не исчезают, а становятся меньше в размере. Тут две тактики действия. Первая — это хирургическое лечение, вторая — это мезотерапия, когда вводят фосфатидилхолин и другие коктейли, которые растворяют мембрану этих жировых клеток. На мезотерапии уйдет все за две недели», — рассказал врач.

Он также рассказал о третьем способе борьбы с жировыми клетками на животе — прием препаратов КЛК (конъюгированная линолевая кислота). Такой метод позволит привести фигуру в тонус за два-три месяца.

Ранее Ковальков рассказал об опасности популярного метода похудения — интервального голодания. Для некоторых людей голодание может представлять угрозу: есть вероятность впасть в гликемическую кому. Другая проблема, по словам эксперта, заключается в том, что любая диета, в том числе и интервальное голодание, рано или поздно заканчивается. Есть риск, что после отказа от голодания худеющий «скатится» к тому, с чего начинал.