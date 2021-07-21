Диетолог назвал лучшие продукты для перекуса перед сном

Диетолог Алексей Ковальков назвал лучшие продукты для перекуса перед сном. Видео с советами специалиста опубликовано на его YouTube-канале.

«Хорошо, если вы будете есть перед сном мясные, белковые продукты. Я рекомендую своим пациентам есть два яичных белка. Желтки выбрасываем, а белки варим или жарим с помидорами, чесночком, укропом», — посоветовал специалист.

Эксперт отметил, что такого рода продукты можно употреблять перед сном без зазрения совести. Он пояснил, что эти блюда насыщены аминокислотами, которые стимулируют выработку гормона роста, благодаря которому человек худеет во сне.

Специалист добавил, что перед сном принимать белковые продукты не только можно, но и нужно. По словам Ковалькова, чем раньше мы отходим ко сну, тем активнее организм борется с жирами. Так, он может переработать до 150 граммов жировой ткани.

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