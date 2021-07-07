Нутрициолог раскрыл идеальный рацион разгрузочных дней

Нутрициолог, кандидат биологических наук Александр Мирошников раскрыл идеальный рацион разгрузочных дней и рассказал, сколько калорий нужно употреблять в это время, передает «Москва 24».

По словам специалиста, если человек ежедневно принимает по 2 тысячи калорий, то в разгрузочные дни следует принимать не более 1,5. Рекомендуется повторять такое питание 2-3 раза в неделю, чтобы организм взял недостающее из жировых запасов.

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Мирошников также назвал продукты для разгрузочных дней. Он отметил, что популярная летом огуречная диета будет не лучшим вариантом, поскольку при пониженной калорийности рациона провоцируется аппетит и происходят срывы. Нутрициолог порекомендовал употреблять яблоки, их можно съесть до 2,5 килограмм в сутки, к тому же фрукт богат пектином, витаминами, минералами и полезными углеводами. Также можно есть арбузы, в них содержится антиоксидант ликопин.

«Нужно запомнить, что лучше всего выбирать зеленые яблоки. В них меньше сахаров, меньше кислот и поэтому меньше рисков возникновения аллергии. Запеченные — самые полезные: там еще меньше кислот и меньше воздействия на ЖКТ», — дал совет Мирошников. Он добавил, что в разгрузочные дни можно есть ягоды, 2,5-3 килограмма малины, клубники или черешни, лучше всего сочетать их. Также полезно провести день на кефире, для этого подойдет кисломолочный напиток 2-3 процентов жирности, около 2-2,5 литров.

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