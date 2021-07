Диетолог назвала худшие способы похудеть

Американский диетолог Адриенна Юдим (Adrienne Youdim) назвала худшие способы похудеть и поделилась рекомендациями для правильного снижения веса. Об этом сообщает издание Eat This, Not That!

Эксперт считает, что строгие диеты и голодание не способны обеспечить нужный результат в долгосрочной перспективе: все быстро сброшенные килограммы так же быстро возвращаются, как только человек перестает жестко ограничивать себя в еде. По мнению Юдим, люди перестали прислушиваться к себе и пытаются угнаться за несуществующими идеалами. Нереалистичные ожидания от диет заставляют человека осуждать себя за «плохие» результаты и вызывают чувство стыда.

Диетолог советует перестать пробовать различные диеты, прислушаться к себе и начать формировать новые здоровые привычки. Так, она рекомендует заполнить холодильник и морозильную камеру полезными продуктами. «Когда в вашем холодильнике есть полезные продукты, гораздо проще придерживаться здорового питания, не задумываясь об этом», — рассказала она.

По мнению Юдим, здоровое питание не подразумевает долгие часы на кухне за приготовлением пищи. Она рекомендует заранее заготовить несколько контейнеров с полезной едой и заморозить ее. Также можно выбирать простые рецепты с небольшим количеством ингредиентов.

Причина избыточного веса — не только переедание. «Согласно исследованиям, недостаток сна повышает чувство голода», — сказала диетолог. Она ссылается на данные Центра по контролю заболеваний и настаивает на необходимости семичасового сна для взрослого человека.

Эксперт посоветовала быть добрее к себе, мыслить позитивно и не пытаться полностью исключить любимые продукты из рациона.

Ранее диетолог Алексей Ковальков предупредил об опасности интервального голодания. «Прежде чем назначать какое-либо питание, надо сначала обследовать человека, вдруг он впадет в гликемическую кому от такого голодания», — объяснил он.