Половина консервов из сайры в России оказалась подделкой

Россельхознадзор обнаружил «серьезный процент фальсификации» среди консервов из сайры. Об этом сообщает РБК.

Ведомство изучило документы на производство рыбных консервов и подтвердило заявление компании «Доброфлот» о массовой подделке сайры на российском рынке. Выяснилось, что в более чем половине консервов этой рыбы или не было вообще — ее заменяли более дешевыми видами, или ее количество было в процентном соотношении занижено. «3,5 тысячи тонн консервов были изготовлены из 1,9 тысячи тонн сырья сайры, что фактически невозможно без фальсификации. А в 878 тоннах консервов сайра как сырье не использовалась в принципе», — указали эксперты.

Россельхознадзор уточнил, что за последнее время было оформлено 858 производственных электронных документов в системе «Меркурий» на 6 тысяч тонн сайры, из которых было произведено было произведено 7,3 тысячи тонн консервов. Однако по технологии должно было получиться от 4,2 до 4,6 тысячи тонн консервов из замороженной рыбы или около 5 тысяч тонн из свежей.

17 июня управляющий группы Александр Ефремов пояснил, что «Доброфлот» является основным промышленным производителем и самостоятельно добывает сайру. По его словам, «кроме нас, ее никто не ловит, проверяем таможенную статистику — никто сайру в Россию не завозит. Сырья быть не может, а прилавки забиты сайрой. Берем анализы и понимаем, что она поддельная», — указал менеджер, предположив, что недобросовестные производители подменяют более дорогую сайру дешевой сельдью.

Общий же процент фальсификата на полках может достигать 54 процентов. В абсолютных числах это 1,4 миллиона банок в месяц.

В декабре года эксперты Роскачества решили научить россиян выбирать вкусные рыбные консервы. По словам специалистов, в первую очередь необходимо изучить этикетку и маркировку на консервной банке. На ней должны быть указаны дата и место производства, название производителя и продукта, код товара, его масса, состав, данные о пищевой и энергетической ценности, срок и условия хранения. Консервы из горбуши лучше покупать, если они изготовлены на Дальнем Востоке в период интенсивного лова лососевых — с июля по октябрь, сообщили специалисты. При выборе консервов из сельди нужно помнить, что ее вылов происходит с октября по декабрь. «Это своего рода гарантия, что они [консервы] выработаны из свежевыловленного сырья», — пояснили эксперты. От сезона вылова зависит вкус консервов. В течение года у рыбы меняются питание, условия обитания, фазы развития, что отражается на содержании в ней жира и белка.

