Россиянам решили помешать вывозить икру с Камчатки

Министр сельского хозяйства Камчатского края Андрей Здетоветский предложил ограничить провоз красной икры для борьбы с браконьерством. Свою идею он высказал на расширенном заседании комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, передает «СенатИнформ».

Глава камчатского Минсельхоза сообщил, что граждане вывозят с Камчатки в багаже более 500 тонн красной икры в год. Для получения такого объема икры незаконно вылавливается более 15 тысяч тонн рыбы. «Такой ущерб, по самым скромным оценкам, исходя из действующих такс, оценивается в более 15 миллиардов рублей ежегодно», — заявил Здетоветский. Он призвал сенаторов законодательно решить проблему и помешать россиянам вывозить икру.

Здетоветский напомнил, что Камчатский край лидирует среди регионов по добыче лосося, поэтому там особенно остро стоит проблема незаконного промысла икры и рыбы. По словам министра, браконьеры обычно мало заботятся о соблюдении санитарных норм и правил, что может привести к печальным последствиям для покупателей незаконно добытой икры.

В конце сентября председатель Рыбного союза Александр Панин заявил, что стоимость красной икры к Новому году будет не выше, чем в прошлом году. По его словам, добыча икры в России в 2021 году выше, чем год назад. К концу году оптовая цена икры составит 3,5-4 тысячи рублей за килограмм против 5,5 тысячи в прошлом году.