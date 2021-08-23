Продажи красной икры в России за последний год упали на 20 процентов

Продажи красной икры в рознице за последний год упали в натуральном выражении на 20 процентов. Об этом свидетельствуют данные исследовательской компании GfK, сообщает РБК. За основу были взяты данные с июля 2020 года по июнь 2021-го.

Отмечается, что за последний год жители России покупали в магазинах упакованную красную икру на 7,5 процента реже, чем годом ранее. При этом снижаются продажи только натуральной икры. Заменители красной икры россияне стали покупать чаще, однако этому росту не удалось компенсировать падения в целом по категории. В настоящее время потребители в среднем покупают красную икру раз в пять месяцев по 236 граммов.

Материалы по теме Советский подход Продуктовые карточки помогли выжить людям в СССР. Могут ли их ввести в России и нужно ли это? Ненасытные. Российские торговые сети скупают друг друга. Почему из-за этого могут вырасти цены на продукты?

Исследовательской компанией Ipsos также было зафиксировано снижение потребления красной икры за последний год. Согласно ее данным, во втором квартале текущего года доля тех, кто потребляет красную икру, от всех жителей крупных городов составила 18,5 процента против 20,4 процента годом ранее.

В GfK объяснили, что россияне стали реже покупать красную икру из-за выросших цен. За последний год натуральная упакованная красная икра подорожала, по подсчетам аналитиков, больше чем на 40 процентов. Это связано с небольшим уловом: в прошлом году на Дальнем Востоке, где добываются основные объемы лососей, вылов был самым маленьким за последние пять лет.

Ранее сообщалось, что Россия значительно нарастила объем продаж икры на экспорт. С 2016 по 2020 год он увеличился почти вдвое, рост составил 96,7 процента (до 1213 тонн). В прошлом году поставки выросли на 12 процентов по сравнению с 2019 годом. Самый большой прирост спроса на российскую икру за пять лет зафиксирован в США. Американцы бросились закупать этот товар, поставки увеличились с 4 тонн в 2016 году до 28 тонн в 2020 году (рост на 640 процентов). Таким образом, США вошли в десятку покупателей российской икры.

