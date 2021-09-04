Глава Камчатки оценил возможность дефицита красной икры

Глава Камчатки Владимир Солодов оценил возможность дефицита красной икры в России. Он рассказал РИА Новости на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), что дефицита не ожидается, а цены несколько стабилизировались.

Солодов рассказал, что в начале сезона был всплеск и во время активной путины было обеспечено наличие икры по цене три тысячи рублей за килограмм. Он добавил, что это горбуша в рамках проекта «Доступная рыба».

«Сейчас ФАС также проводит проверки обоснованности ценообразования на икру. Но говорить о том, что будет дефицит или перебои с поставками, оснований нет. Путина достаточно удачно прошла, поэтому, думаю, что на столах икра точно будет», — сказал Солодов.

2 сентября руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков пообещал, что стоимость красной рыбы и красной икры в России будет снижаться. Чтобы увеличить потребление икры и рыбы в России, нужно бороться с «сильными наценками» и развивать аквакультуру, считает Шестаков.