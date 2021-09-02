Россиянам пообещали снижение цен на красную рыбу и икру

Стоимость красной рыбы и красной икры в России будет снижаться, пообещал руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков в интервью телеканалу РБК.

«Путина, по сути дела, только заканчивается, еще не вся продукция поступила на внутренний рынок. В этом году достаточно большой объем красной рыбы — порядка 500 тысяч тонн, в прошлом году было около 300 тысяч тонн. Объем предложения будет значительный, цена на красную рыбу и красную икру будет снижаться», — сказал он.

Чтобы увеличить потребление икры и рыбы в России, нужно бороться с «сильными наценками» и развивать аквакультуру, считает Шестаков. На вопрос о доступности этих продуктов, он сказал, что «ассортимент есть, а доступность прежде всего зависит от экономической возможности покупки рыбы».

Продажи красной икры в рознице за последний год рухнули в натуральном выражении на 20 процентов. Россияне покупали в магазинах упакованную красную икру на 7,5 процента реже, чем годом ранее. Натуральная упакованная красная икра подорожала больше чем на 40 процентов за год.