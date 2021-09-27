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Россиянам дали прогноз по ценам на красную икру к Новому году

Председатель Рыбного союза Александр Панин: цена на красную икру к Новому году не вырастет
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Фото: Виктор Лисицын / globallookpress.com

Стоимость красной икры к Новому году будет не выше, чем в прошлом году, а возможно, и ниже текущих уровней. Такое заявление сделал председатель Рыбного союза Александр Панин, передает РИА Новости.

По его словам, на текущий момент добыча икры в России выше, чем год назад. В 2020 году в начале сезона красная икра в рознице стоила 4-4,5 тысяч рублей за килограмм, к Новому году цена выросла до 5,5 тысяч рублей, а к весне — до 6 тысяч рублей. Причина этого была в плохом улове, отметил Панин.

К этому Новому году икра в опте будет стоить 3,5-4 тысячи рублей за килограмм в зависимости от вида рыбы. Наценка сетей будет еще 20-30 процентов, таким образом, цена в рознице составит 4,2-5,6 тысячи рублей, дал прогноз эксперт.

Как ранее рассказал управляющий партнер консалтингового агентства Agro and Food Communications Илья Березнюк, объем добычи лососевых в этом году может стать одним из лучших за последние 20 лет. Цены на икру уже начали постепенно снижаться.

Продажи красной икры в рознице за последний год рухнули в натуральном выражении на 20 процентов. Россияне покупали в магазинах упакованную красную икру на 7,5 процента реже, чем годом ранее. С начала января и до сезона путины натуральная упакованная красная икра подорожала более чем на 40 процентов.

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