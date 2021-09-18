Предсказаны сроки снижения цен на красную икру в России

Цены на икру горбуши и части других лососевых рыб продолжат снижаться в России в течение одного-полутора месяцев. Такой прогноз в интервью «Российской газете» сделал глава Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков.

По его словам, с начала года в России было выловлено более 510 тысяч тонн тихоокеанского лосося, что на 90 процентов больше показателей прошлого года. Чиновник предсказал, что этот фактор обеспечит ценам дальнейшее снижение. «Надо просто принимать во внимание, что это не происходит в одночасье. Путина закончилась, но производство еще продолжается», — сказал Шестаков.

Он также отметил, что оптовые цены на икру уже упали на 10 процентов по сравнению с предыдущим годом, однако подчеркнул, что прямой взаимосвязи между ценой у производителя и ценой в магазине не существует. «Логистический путь свежей продукции в центральные регионы только начинается», — подчеркнул глава ведомства.

Продажи красной икры в рознице за последний год рухнули в натуральном выражении на 20 процентов. Россияне покупали в магазинах упакованную красную икру на 7,5 процента реже, чем годом ранее. С начала января и до сезона путины натуральная упакованная красная икра подорожала больше чем на 40 процентов.