Названа причина снижения цен на красную икру в России

Отраслевые эксперты назвали причину снижения цен на красную икру в России. По их мнению, уменьшаться они начинают на фоне хорошего вылова лососевых, передает РИА Новости.

Как рассказал управляющий партнер консалтингового агентства Agro and Food Communications Илья Березнюк, объем добычи лососевых в этом году вероятно станет вторым за последние 20 лет. Вследствие этого цены на икру уже начали постепенно снижаться, в частности, по сравнению с прошлым годом, и будут ниже этого периода примерно на 15-20 процентов. При этом к значениям рекордного 2018 года стоимость икры не вернется.

Директор по развитию компании «Рыбсеть» Полина Кирова добавила, что на данный момент на Дальнем Востоке цены на икру, кроме кижуча, примерно сформировались. Так, килограмм икры горбуши стоит от 3,5 тысячи рублей, кеты — от 4,4 тысячи рублей, нерки — от 3,6 тысячи рублей. В Москве цены колеблются в диапазоне от 5 до 7,5 тысячи рублей.

Ранее о том, что цены на икру горбуши и части других лососевых рыб продолжат снижаться в России в течение одного-полутора месяцев, рассказал глава Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков. При этом продажи красной икры в рознице за последний год рухнули в натуральном выражении на 20 процентов. Россияне покупали в магазинах упакованную красную икру на 7,5 процента реже, чем годом ранее.