Врач перечислил опасные для печени продукты

Врач и телеведущий Сергей Агапкин в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» перечислил продукты, частое употребление которых опасно для печени. Выпуск доступен на YouTube.

Телеведущий отметил, что печень активно участвует в обмене веществ, в частности, в обмене жиров. «К сожалению, клетки печени не только участвуют в метаболизме жира, но и накапливают жир, что приводит к развитию серьезных заболеваний, например, к неалкогольной жировой болезни печени, или жирового гепатоза», — рассказал Агапкин. По его словам, при отсутствии лечения это заболевание может дойти до крайних состояний — цирроза или рака печени.

Врач заявил, что негативно влияют на печень жирные сорта мяса (свинина, баранина, утка, гусь, жирная шкурка от курицы), красная икра, молочные продукты с высокой жирностью — больше 15 процентов. Также Агапкин уточнил, что вред этому органу могут нанести твердые сорта сыра, так как в них содержится около 50 процентов жиров. «Человек съел сто граммов сыра, и получил 50 граммов жира», — подчеркнул он.

Ранее Агапкин назвал ванночки с горчицей для ног эффективным способом профилактики простуды. Телеведущий объяснил, что в горчице содержатся летучие ароматические вещества, которые создают эффект ингаляции.