Врач назвал неожиданный способ профилактики простуды

Врач Сергей Агапкин заявил, что ванночки с горчицей для ног помогают уберечься от простуды

Врач и телеведущий Сергей Агапкин в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» назвал неожиданный способ, который поможет уберечься от простуды. Выпуск доступен на YouTube.

Специалист заявил, что прием ванночек с горчицей для ног является действенным способом профилактики простуды. Агапкин объяснил, что в горчице содержатся летучие ароматические вещества, которые создают эффект ингаляции. Кроме того, по его словам, эта процедура стимулирует зоны стопы, что положительно влияет на организм.

Также врач рассказал об опасности отказа от приема пищи по утрам. «Исследования показали, что у людей, которые не завтракают, в среднем уровень сахара в крови выше, чем у людей, которые завтракают», — подчеркнул он.

Ранее врач Александр Мясников в эфире «О самом главном» опроверг мифы о вреде популярных пищевых привычек. В частности, он назвал заблуждением мнение о том, что нельзя пить больше двух чашек кофе в день. Помимо этого, специалист развеял миф о том, что еду нельзя запивать.