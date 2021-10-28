Неурожай в России назвали ударом по национальному продукту Франции

AP: неурожай в России приведет к рекордному росту цен на багеты во Франции

Французские пекарни готовятся резко поднять цены на багеты. Булочные по всей стране предупреждают, что стоимость продукта вырастет на 3-5 евроцентов (2,5-4 рубля) при средней цене 89 евроцентов (70 рублей), сообщает Associated Press.

Президент Французской конфедерации пекарен и кондитерских Доминик Анракт объяснил, что для багетов, считающихся одним из главных национальных продуктов, это станет рекордным ростом, и такой удар вызовет серьезное беспокойство населения. За последние 20 лет они подорожали только на 23 евроцента (18,5 рубля).

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Причиной такой инфляции Анракт назвал неурожай зерновых в России, в результате которого цены на пшеницу выросли на 30 процентов. Также на ситуацию повлияют общая инфляция, повышение зарплат, цен на энергию и упаковку, объяснил он. По мнению главы организации, в ближайшие недели рост может достигнуть 10 евроцентов (8 рублей).

Для французов повышение станет особенно заметным. Каждую секунду в стране съедают 320 багетов, то есть в среднем половину багета в день на человека и 10 миллиардов багетов в год. В 2018 году президент Эммануэль Макрон даже призывал внести французский багет в список нематериального наследия ЮНЕСКО.

Ранее в октябре на совещании о научно-техническом обеспечении развития агропромышленного комплекса президент России Владимир Путин заявил, что в России собрали хороший урожай. Вместе с тем эксперты предупреждают, что по итогам текущего сельскохозяйственного года страна может потерять мировое лидерство в экспорте пшеницы.