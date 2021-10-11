Путин сообщил о хорошем урожае

В 2021 году Россия собрала хороший урожай, который практически полностью обеспечит потребности страны по основным группам продовольствия. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании о научно-техническом обеспечении развития агропромышленного комплекса, передает ТАСС.

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Президент также поздравил всех причастных с прошедшим во второе воскресенье октября днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. «Во многом благодаря вашему добросовестному, самоотверженному труду даже в непростых погодных условиях текущего года собран хороший урожай», — отметил глава государства. По его словам, в течение десятилетия аграриями будут использовать не менее 75 процентов российских семян.

В конце сентября сельскохозяйственные эксперты предположили, что Россия перестанет быть крупнейшим экспортером пшеницы по итогам текущего сельхозгода (июль 2021 — июнь 2022 года) из-за хорошего урожая в Европе и экспортных проблем. При этом главная цель аграриев — сдерживание цен на внутреннем рынке, а не рекордные поставки за границу, считают специалисты.