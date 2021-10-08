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Экономист рассказал о росте цен на продукты

Экономист Коренев: есть вероятность, что цены на продукты вырастут на 16 процентов
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Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Прогнозы Минэкономразвития могут серьезно отличаться от наблюдаемой инфляции, которую россияне ощущают на своих кошельках. Об этом заявил экономист Алексей Коренев, который в разговоре с «Лентой.ру» предположил, что цены на продукты и другие товары могут вырасти на 16-17 процентов.

Ранее «Известия» со ссылкой на прогноз отдельных показателей инфляции на 2021–2024 годы, подготовленный ведомством, писали, что к концу 2021 года наиболее заметно вырастут цены на непродовольственные товары: инфляция в этом секторе достигнет 7,2 процента.

Объективные оценки

Коренев напомнил, что официальная инфляция по итогам сентября составила 7,4 процента. Но если говорить о наблюдаемой инфляции, которая рассчитывается на основе опросов граждан, то она составляет уже 16,5-17 процентов.

«Дело в том, что эту цифру — 7,4 процента озвучил Росстат, а Минэкономразвития не имеет права обращаться к другим данным. 7,4 — это много, хотя к сентябрю ожидали дефляцию, удешевление «борщевого набора». Тем не менее то, что люди ощущают на своих кошельках, оказывается даже хуже. Та статистика, которую озвучивает Росстат, основывается на очень ограниченном ряде параметров: анализируется около 400 продуктов и 120 услуг. Но естественно, что мы пользуемся услугами не только официальными: и редиску покупаем у станции электрички, и машину ремонтируем у гаражного мастера, где цены как раз растут во вполне реальных рамках», — объяснил экономист.

Коренев уверен, что рост цен на продукты будет значительно выше прогнозируемого Росстатом и Минэкономразвития. Он основывается исключительно на наблюдаемой инфляции и никак не сможет вписаться в официальные параметры. «ЦБ, конечно, попытается урегулировать ситуацию, начнет повышать ключевую ставку — а куда деваться? — это немного собьет инфляцию, но цены на продукты все равно вырастут, это нужно понимать и к этому нужно быть готовыми», — предупредил собеседник «Ленты.ру».

Притом кризис, рост инфляции, наблюдается в настоящее время не только в России. В США, по словам экономиста, инфляция составила 5,3 процента, в Германии — 4,1, в Великобритании — 3,2.

«Отличается разве что Китай, он крайне быстро развивается, так что инфляция в стране составила всего 0,8 процента. Но нам некорректно сравнивать себя с такими развитыми странами как Штаты, Европа. Куда ближе нам развивающиеся страны, такие как Бразилия, где инфляция составила 7,68, Мексика — 6 процентов, в Турции совсем все плохо — там 19,58 процента. Так что здесь мы выглядим неплохо. В принципе, это беда всех развивающихся стран: как только наступает кризис, мы сразу валимся. Хотя в этот раз и провалились ниже других: выросли ресурсы, которая Россия поставляет зарубеж, так что даже удалось выйти из дефицитного бюджета в профицитный», — заключил Коренев.

Ранее Министерство финансов России оценило ситуацию на потребительском рынке. Впервые ведомство увидело в этой сфере признаки перегрева. Такая ситуация сложилась по внутренним и внешним причинам.

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