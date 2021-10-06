Экономист предрек новый мировой кризис

Рост экономического цикла в мире закончен, потому риск кризиса, сменяющего подъем, крайне велик. Такое мнение экономист Алексей Коренев высказал в разговоре с «Лентой.ру». По его словам, способствовать этому может и потенциальная четвертая волна коронавируса, и следующие за ней новые ограничения. В таком случае кризис может оказаться тяжелее Великой депрессии в США.

Коренев обратил внимание на то, что фондовый рынок, который еще вчера установил рекорд, сегодня достиг очередного максимума — это говорит о том, что рынки растут крайне быстро, но не всегда обосновано, что резко увеличивает риск кризиса.

«Если сейчас на мир обрушится четвертая волна коронавируса, и она окажется тяжелой, обязательно последуют новые ограничения, а это сразу рост безработицы, в том числе среди заемщиков. И, соответственно, проблемы у самих кредиторов, связанные с ростом задолженностей», — объяснил экономист.

По его словам, необходимо учитывать, что экономические пузыри способны надуваться дольше, чем предполагает логика, так что стопроцентно гарантировать разрушительный кризис в ближайшей перспективе невозможно. И все же рано или поздно он наступит.

«Многие серьезные экономисты предрекают кризис, который окажется хуже, чем Великая депрессия. В частности, об этом говорит ведущий американский специалист, предсказавший кризис 2008 года. По его словам, экономический пузырь сейчас намного хуже, чем в 1929 году. Мировые рынки сильно перегреты и, как показывает опыт последних полутора лет, мы совершенно не готовы к шоковым воздействиям, начиная от отключения мессенджеров, после которого все процессы посыпались как по цепочке», — напомнил Коренев.

Проблема современной цивилизации, которая может стать основой для одного из самых разрушительных кризисов в истории, как считает экономист, заключается в построении систем без запаса прочности и резервирования. В результате этого любой небольшой сдвиг ведет к обрушению целых систем по эффекту домино.

«Наш мир строили не инженеры, а эффективные менеджеры. Сбой в работе мессенджера привел к тому, что встало все, вплоть до почты. Один застрявший контейнеровоз серьезно пошатнул экономику большой части мира. И это я еще не говорю об энергетическом кризисе в Европе. И следующее событие, которое может казаться даже незначительным на первый взгляд, может ударить уже не по отдельным системам, а по экономике всего мира», — заключил Коренев.

Ранее Центробанк сообщил, что в конце лета 2021 года средняя ставка по кредитам на жилье в России выросла на 0,11 п.п. (до 7,78 процента), достигнув максимума за полгода. Подобное значение в последний раз фиксировали в апреле 2020-го.