В ЕП назвали «экономическим самоубийством» план по сокращению выбросов

Депутаты Европарламента (ЕП) от Болгарии Ангел Джамбазки и Андрей Слабаков заявили, что план Еврокомиссии по сокращению выбросов парниковых газов в атмосферу к 2030 году станет «экономическим самоубийством». Об этом сообщает RT.

Джамбазки и Слабаков отметили, что кризис здравоохранения, который был вызван пандемией коронавирусной инфекции, а также меры, направленные на его преодоление, стали причиной резкого сокращения европейской экономики на 4,7 процента. По словам депутатов ЕП, за последние полгода стоимость природного газ на европейских рынках увеличилась в четыре раза. Кроме того, выросли цена на электроэнергию.

«Именно на этом фоне в текущем году ЕС поставил для себя ещё более амбициозные климатические цели на 2030 год, что, в свою очередь, привело к удорожанию квот на выброс углерода на 80 процентов», — сказали они.

Политики считают, что эти факторы являются причиной того, что промышленность останавливается, так как цены на энергоносители становятся неподъемными, а дефицит энергоресурсов может дойти до беспрецедентного уровня.

По словам Джамбазки и Слабакова, ранее Еврокомиссией был принят пакет предложений, в соответствии с которым к 2030 году Евросоюзу рекомендуется сократить общий объем выбросов парниковых газов как минимум на 55 процентов по сравнению с уровнем 1990 года.

«Это не только экономическое самоубийство, но и предательство наиболее уязвимых слоев нашего общества. Эти меры приведут к росту цен на энергоносители и породят бедность», — считают они.

Ранее сообщалось, что крупнейшая инвестиционная компания Азии Temasek нарушила обещания быть экологическим первопроходцем и продолжила вкладываться в предприятия, ответственные за глобальное потепление. Как сообщает Bloomberg, гендиректор Temasek Хо Чинг высказалась в защиту инвестиций в компании, которые мешают спасению планеты.