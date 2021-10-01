Крупный инвестор нарушил обещания по спасению планеты

Крупнейшая инвестиционная компания Азии Temasek нарушила обещания быть экологическим первопроходцем и продолжила вкладываться в предприятия, ответственные за глобальное потепление. Как сообщает Bloomberg, гендиректор Temasek Хо Чинг высказалась в защиту инвестиций в компании, которые мешают спасению планеты.

«Мы обсудили и решили не избавляться от компаний-источников выбросов, просто чтобы поставить галочку — это ничем не поможет декарбонизации мира и это неправильно, — сказала она. — Вместо этого мы готовы взять на себя тяжелую задачу — работать с такими компаниями или даже инвестировать в них, если они придерживаются четкого плана перехода к сокращению выбросов углерода».

Хо Чинг также призвала компании, правительства и инвесторов принять срочные меры по сокращению выбросов углекислого газа. При этом среди инвестиционного портфеля Temasek — авиакомпания Singapore Airlines и поставщик морских буровых установок Sembcorp Marine.

Temasek принадлежит Сингапуру. Генеральный директор Хо Чинг замужем за премьер-министром государства Ли Сянь Луном.

В то время как Temasek защищает свое право инвестировать в экологически «грязные» предприятия, аналогичные компании, наоборот, стремятся декарбонизировать свои портфели. Так, например, Норвежский фонд национального благосостояния ввел ограничения для предприятий, в которые вкладывается, на выбросы углерода в атмосферу.