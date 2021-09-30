Названа новая угроза для спасения планеты

Финансовый директор горнодобывающей компании Hudbay Minerals Стив Дуглас назвал новую угрозу для энергетического перехода, который необходим для спасения планеты. Как сообщает Bloomberg, предприниматель считает нехватку металлов препятствием для создания аккумуляторов в достаточном количестве.

По оценкам Стива Дугласа, в ближайшие три-четыре года мир столкнется с дефицитом меди в размере от пяти до семи миллионов тонн. Финансовый директор компании заявил, что страны не смогут выполнить планы по декарбонизации без добывающих отраслей, так как производство электромобилей и ветряных турбин зависит от металлов.

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«Вам придется либо поддержать (производителей металлов для аккумуляторов — прим. "Ленты.ру"), либо позволить построить огромное количество добывающих предприятий, которые получат черную метку с точки зрения экологичности — без этого вы не сможете декарбонизировать мир», — предупредил Стив Дуглас. При этом он отметил, что строить шахты становится все сложнее, поскольку инвесторы придают большое значение экологической репутации производителей. Это усугубляет проблемы отрасли, которая сталкивается с перебоями в поставках и ростом цен на сырье.

На увеличившиеся затраты пожаловалась и финансовый директор компании Iamgold Даниэлла Димитров. По ее словам, перебои в поставках вызвали рекордную инфляцию в индустрии. Из-за сбоев в снабжении цены на такие товары, как сталь и железная руда, достигли пика в начале 2021 года и до сих пор не снизились. Из-за роста затрат компания Iamgold сталкивается с трудностями при строительстве рудника в северной части канадского Онтарио. Даниэлла Димитров отметила также увеличившиеся расходы на рабочую силу.

Компания Hudbay тоже столкнулась с проблемами в поставках. «У нас было несколько случаев, когда вам приходилось принуждать подрядчиков к соблюдению контрактов из-за того, что затраты на глобальные перевозки просто зашкаливали», — пожаловался Стив Дуглас и отметил, что задержки дорого обходятся горнодобывающим предприятиям.

Евросоюз (ЕС) уже пообещал принять меры по поддержке своих производителей металлов, необходимых для аккумуляторов. Предприятиям предложили дешевое финансирование и компенсацию возросших затрат на сырье. Такие меры необходимы ЕС, чтобы обеспечить переход на «зеленую» энергию и уменьшить зависимость от Китая, производители которого получают субсидии от государства и обеспечивают 90 процентов мирового рынка редкоземельных металлов.