Евросоюз предлагает поддержку своим производителям, чтобы они могли конкурировать с китайскими компаниями на рынке редкоземельных металлов. Европейским фирмам предоставят дешевое финансирование и компенсацию более высоких затрат на сырье, сообщает Reuters со ссылкой на два источника, которые видели планы, но не были уполномочены говорить о них публично.

США, ЕС и Великобритания стремятся расширить производство сверхсильных магнитов, используемых в электромобилях и ветряных турбинах, чтобы сократить выбросы углерода и уменьшить зависимость от Китая, производители которого в настоящее время доминируют в секторе. Европейские компании заявляют, что не могут воевать с китайскими конкурентами, потому что те получают субсидии в размере пятой части их сырья и благодаря такой поддержке обеспечивают 90 процентов мирового рынка магнитов.

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В конце 2020 года ЕС учредил Европейский сырьевой альянс (ERMA), чтобы обеспечить наличие в блоке ряда критически важных минералов, необходимых для перехода к зеленой энергетике. ERMA нацелен создать собственную индустрию добычи и обработки редкоземельных элементов и магнитов, чтобы снизить уязвимость к любым перебоям в поставках из Китая.

Немецкая компания Vacuumschmelze (VAC), единственный крупный производитель постоянных магнитов в западном полушарии, готова расширить завод по производству магнитов для растущей индустрии электромобилей в Европе, но хочет убедиться, что у этих планов есть жизнеспособное бизнес-обоснование. «Китайские производители магнитов получают сырье на 25 процентов дешевле, чем могу получить его я, — сказал руководитель отдела постоянных магнитов VAC Бернд Шлиде. — Чтобы достичь равных условий игры, ЕС должен либо компенсировать этот разрыв, либо рассмотреть вопрос о штрафах за импорт магнитов. Лично я предпочел бы первый вариант».

В Европе есть еще три небольших производителя постоянных магнитов, в то время как в Соединенных Штатах таких компаний в промышленных масштабах нет. Китай готов на многое, чтобы сохранить свое первенство на рынке редкоземельных металлов. 17 августа стало известно, что правительство КНР может начать сотрудничать с «Талибаном» (террористическая группировка, запрещенная в РФ) ради доступа к металлам Афганистана.