В России нашли способ потеснить Китай в стратегически важной сфере

В правительстве России обсуждается возможная корректировка налогообложения для редкоземельной отрасли после повышения налога на добычу металлических руд в 3,5 раза, пишет «Коммерсантъ». Заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Беспрозванных рассказал, что найдено два возможных варианта поддержки. Первый предполагает, что исключение сделают для всего сектора, а второй — что по каждому отдельному проекту будет приниматься индивидуальное решение с заключением соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Таким способом можно будет избежать повышения налога на добычу полезных ископаемых.

Сейчас страна планирует существенно увеличить производство редкоземельных металлов (РЗМ) и снизить зависимость от импорта. Лидером в отрасли на глобальном уровне выступает Китай, но Россия намерена отчасти потеснить его и занять до 12 процентов мирового рынка. Несмотря на четвертое место по запасам РЗМ в мире, российская промышленность после развала Советского Союза потеряла большую часть мощностей по разделению редкоземельных руд и сейчас зависит от зарубежных поставок.

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Производство редкоземельных металлов — стратегически важная сфера, объяснил управляющий директор рейтинговой службы Национального рейтингового агентства (НРА) Сергей Гришунин. При этом в мире из-за них уже идет торговая война между США и Китаем, которые практически монополизировали рынок, и поэтому России особенно важно развивать собственное производство, отметил он. Специалист напомнил, что РЗМ активно применяются в электронике, в том числе военной.

В США редкоземельные магниты включали перечень «критически важных» ресурсов для экономической и национальной безопасности страны, при этом они в значительной степени поставляются из Китая. В феврале этого года президент США Джо Байден приказал изучить ситуацию с поставками важной продукции, в том числе РЗМ, а в начале июня власти объявили, что планируют противостоять нечестным торговым практикам со стороны Китая, обнаружив «дыры» в цепочке поставок.

Редкоземельные металлы, помимо прочего, используются для производства постоянных магнитов, важных для сферы производства электромобилей. Такие магниты исключительно эффективны, но зависимость их производства от поставок из Китая заставляет компании на Западе искать альтернативу. При этом такие решения могут создать проблемы для отрасли в силу своей меньшей эффективности и поставить под угрозу переход на электромобили.