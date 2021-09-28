Самая богатая скандинавская страна заставит бизнес помогать планете

Самый крупный инвестор мира и самый крупный национальный фонд благосостояния — Норвежский пенсионный фонд — заставит все компании своего портфеля акций помогать планете, введя ограничения на выбросы углерода в атмосферу. Такое решение приняла недавно победившая на выборах Лейбористская партия, пишет Bloomberg.

Климатическая повестка имела большое значение на парламентских выборах в самой богатой скандинавской стране, состоявшихся 11 сентября. Ставшая лидером Лейбористская партия дала понять, что намерена проводить более агрессивную экологическую политику. Она в том числе введет новые ограничения для управления инвестициями центробанка. Фонд должен посодействовать выходу Норвегии на «чистый ноль» по вредным выбросам к 2050 году, заявил пресс-секретарь партии по вопросам климата Эспен Барт Эйде.

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Члены ООН закрепили эту экологическую цель в Парижском соглашении 2015 года, чтобы предотвратить катастрофическое повышение температуры на Земле. Норвегия долгое время отказывалась подключить свой пенсионный фонд к общим усилиям по спасению планеты. Мировые активисты по борьбе с изменением климата осуждали эту политику, так как фонд владеет примерно 1,5 процента мировых акций и имеет огромное влияние на бизнес. Однако недавно ученые предупредили, что глобальная температура повышается гораздо быстрее, чем предполагалось, и озаботиться этой проблемой пришлось даже тем странам, которые зависят от нефтяных производств. «Мы хотим, чтобы фонд использовал стратегии активного владения, чтобы достичь [обязательств] чистого нуля со стороны всех компаний в его портфеле», — заявил Эйде.

Фонд благосостояния Норвегии по-прежнему владеет долями в крупнейших фирмах-производителях парниковых газов, включая ExxonMobil и Chevron. Ранее фонд самостоятельно запрашивал у парламента разрешение на отказ от всех нефтяных акций, но власти позволили лишь частичное изъятие капиталовложений. Пресс-секретарь Лейбористской партии сказал, что она не намерена заставлять фонд разом избавиться от всех акций, связанных с использованиям ископаемых источников топлива. Однако все нефтяные компании должны составить «надежные и подотчетные планы» по сокращению выбросов.

Авторы недавнего правительственного отчета по климатическим рискам рекомендовали соответствовать целям Парижского соглашения для успешной борьбы с глобальным потеплением, заключенного с целью удержать рост температуры на Земле в пределах 1,5 градуса до конца столетия. Летом межправительственная группа экспертов по изменению климата ООН опубликовала отчет о состоянии климата. Результаты исследований оказались неутешительными — специалисты заявили, что потепление негативно отразится на всех отраслях деятельности людей, если в ближайшие два десятилетия мир не поменяет стратегию бизнеса и отношения к природе.