Назван способ замедлить глобальное потепление

Данные международной Комиссии по энергетическому переходу показали, что резкое сокращение выбросов парникового газа метана существенно замедлит глобальное потепление. Нефтегазовые компании смогут сделать свои производства менее губительными для планеты и даже получать при этом прибыль, если остановят утечки метана на буровых платформах и производственных площадках, пишет The Guardian.

Комиссия назвала сокращение утечек метана ключевой целью международного климатического саммита ООН COP26, и снижение глобальных выбросов метана на 40 процентов к 2030 году — осуществимая цель. Предотвращение утечек предприятиями может стать способом закрыть «пробелы» в планах правительств по сокращению вредных выбросов.

Метан — мощный парниковый газ, который примерно в 80 раз активнее нагревает планету, чем углекислый газ. Метан является основным компонентом природного газа: его доля может достигать 98 процентов. Утечки метана часто вызваны некачественным строительством инфраструктуры для добычи ископаемого топлива — буровых установок, скважин и газопроводов. Кроме того, на некоторых нефтедобывающих объектах метан сжигается на факелах.

Компании могут прекратить утечки или начать улавливать выбросы метана с небольшими финансовыми потерями. Такие процедуры могут даже принести предприятиям прибыль, особенно сейчас, когда мировые цены на газ стремительно растут . Всего несколько главных стран-«загрязнителей» — Россия , США, Китай и Канада — могут оказать огромное влияние на изменение климата.

В преддверии COP26 мир приготовился к поражению в борьбе с глобальным потеплением. Представители ООН и Великобритании в частном порядке признали, что главная цель конференции — сдерживание роста глобальных температур ниже 1,5 градуса по Цельсию до конца столетия — почти невыполнима. Этот план требует сокращения выбросов парниковых газов в мире на 45 процентов к 2030 году, но заявленные меры главных экономик по борьбе с глобальным потеплением не приведут к такому результату.