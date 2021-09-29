Самая высокая гора Европы уменьшилась

Высота горы Монблан сократилась на метр за четыре года

Французские геодезисты установили, что высота горы Монблан уменьшилась на метр за четыре года из-за таяния снега на вершине, передает радиостанция France Bleu.

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По данным сентябрьских замеров, высота самой высокой горы Западной Европы составила 4807,81 метра против 4808,72 метра в 2017 году (минус 0,91 метра). На отметке в 4792 метра зафиксирована вершина горы — то есть скала и ледяной нарост. Остальное расстояние — около 16 метров — занимает снежный покров. Для проведения исследования команда из 27 специалистов забралась на пик и установила спутниковые антенны.

Теперь климатологи, гляциологи и другие специалисты изучат собранные данные для выяснения причин изменений. Не исключено, что сокращение снежного покрова вызвано климатическими переменами. В конце августа стало известно, что высота южной вершины горы Кебнекайсе, самой высокой в Швеции, потеряла почти два метра за год. Ученые объяснили подобную динамику повышением температуры воздуха и изменением ветровых условий. Оба фактора вызваны реакций ледников на глобальное потепление.

В середине мая глава Минприроды Александр Козлов предсказал исчезновение вечной мерзлоты в северных районах России из-за мирового повышения температуры. Он допустил, что некоторые регионы через 20-30 лет перестанут быть северными и превратятся в сельскохозяйственные.

