Экономист объяснил рост ипотечного кредитования

К концу года ставки по ипотечным кредитам вырастут до девяти процентов, а в 2022 году россияне снова вернутся к двузначным значениям. Такой прогноз в разговоре с «Лентой.ру» дал экономист Алексей Коренев. Он объяснил, что именно этим обусловлен рост числа выданных ипотек: люди хотят успеть приобрести недвижимость на выгодных условиях, но нередко это приводит к выдаче кредитов ненадежным заемщикам, что обязательно приведет к проблемам в будущем.

За девять месяцев российские банки увеличили выдачу ипотеки на 42 процента, до четырех триллионов рублей, что близко к историческому максимуму. Несмотря на то, что картина кажется крайне выгодной для экономики, Коренев отметил опасения ЦБ о надувании ипотечного пузыря, которые во многом обоснованы.

Возврат в прошлое

Изначально рост числа ипотечных кредитов был связан с появлением льготной программы, сказал экономист. Новый скачок спровоцирован уже ограничением ее во времени: люди пытаются успеть приобрести недвижимость до того, как условия снова станут крайне невыгодными.

«Вторая причина — ставки. Все видят, как ЦБ повышает ключевую ставку, следом те же действия предпринимают банки. Проценты по ипотеке сейчас невелики, но, как только льготная программа закончится, они моментально уйдут вверх: к концу года можно ожидать ставок в размере девяти процентов, а в 2022-м мы снова вернемся к двузначным значениям», — спрогнозировал экономист.

Россияне спешат взять кредиты сейчас, пока это относительно выгодно. Но проблема, по словам эксперта, в том, что платежеспособный спрос ограничен, а значит, часть средств выдается ненадежным заемщикам. Именно по этой причине ЦБ спешит закрыть льготную программу, опасаясь ипотечного пузыря.

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«Понять давление Центробанка можно — ипотечная программа скоро закончится и рынок откатится назад. Ситуацию осложняет и высокая инфляция, которую изначально прогнозировали в размерах четырех процентов, 4,3. Теперь, по моим подсчетам, она должна составить порядка 7,1 процента. Это очень плохие цифры, которые неизбежно повлекут за собой очередное повышение ключевой ставки на четверть-полпроцента. И ставки по ипотеке на этом фоне, опять же, пойдут вверх, — уверен Коренев. — К тому же, выросла и продолжительность ипотеки — в среднем она составляет 30 лет. И хоть рынок по отдельным показателям выглядит неплохо, мы видим, что проблемы накапливаются, количество некачественных заемщиков быстро растет».

Ранее Центробанк сообщил, что в конце лета 2021 года средняя ставка по кредитам на жилье в России выросла на 0,11 п.п. (до 7,78 процента), достигнув максимума за полгода. Подобное значение в последний раз фиксировали в апреле 2020-го.