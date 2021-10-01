Крупные банки России повысили ставки по ипотеке

Ставки по ипотеке на новостройки вслед за другими банками выросли в Сбере на 0,4 процента

С 1 октября Сбербанк увеличил ставку по ипотеке на жилье в новых домах и на вторичном рынке на 0,4 процента. Условия кредитования изменились вслед за повышением ставок в других крупных банках России. Программы Сбера на покупку недвижимости с господдержкой остались неизменными, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу банка.

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Базовая ставка по ипотеке для молодых семей повысилась с 7,7 до 8,1 процента годовых, ставка для остальных заемщиков достигла 8,5 процента после прежних 8,1. Рефинансирование жилищного кредита из другого банка теперь можно оформить под 8,2 процента годовых. Льготные условия для покупки жилья с займом от Сбербанка, а также нецелевого кредита с залогом под недвижимость не изменились.

Ранее, в июле, ставки по всем видам ипотеки на 0,4 процента повысил ВТБ, банк «Дом.РФ», СМП-банк и Райффайзенбанк — на 0,5 процентных пункта по кредитованию на приобретение квартир в новостройках.

Программа льготной ипотеки стартовала в апреле 2020 года. В августе 2021-го средний размер ипотечных кредитов в России достиг 3,21 миллиона рублей, став на 3,7 процента выше, чем в июле.

Ранее Центробанке сообщили, что в конце лета текущего года средняя ставка по кредитам на жилье в России увеличилась на 0,11 процента (до 7,78 процента), достигнув максимума за полгода. Аналогичное значение в последний раз фиксировали в апреле 2020-го.