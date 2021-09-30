В России предложили расширить льготную ипотеку

Специалисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) предложили повысить доступность жилищного кредитования по программе «Семейная ипотека» в городах, где есть проблема с вводом новостроек. С инициативой расширения условий льготной ставки на российских заемщиков при приобретении вторичной недвижимости общественники обратятся в институт развития «Дом.рф». Некоторые девелоперы считают, что мера отрицательно повлияет на развитие жилищного сектора, пишут «Известия».

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Представители ОНФ своим предложением выступят в поддержку социально незащищенных категорий россиян, в том числе бюджетников. На текущий момент льготная программа распространяется только на новые объекты строительства, приобретаемые по договору долевого участия (ДДУ). При этом в городах, где новостроек мало, молодые семьи не могут взять кредит на жилье по сниженной ставке.

«Возможно, стоит рассмотреть разработку специальных критериев: к примеру, если в городе жилье не строится в течение трех-пяти лет, то семейная ипотека автоматически распространяется на вторичное жилье», — пояснил эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Николай Алексеенко.

Другой представитель организации отметил, что программу стоит дорабатывать вводом таких параметров для заемщиков, как количество детей, уровень доходов и текущих жилищных условий жизни, чтобы сделать ее доступной не только для россиян с детьми, но и инвалидов, учителей, врачей. Эксперты ОНФ также настаивают на введении в законодательстве четких определений для первичного и вторичного жилья, критерии которых пока размыты.

Некоторые застройщики уже успели раскритиковать инициативу. По мнению управляющего партнера ГК «Основа» Олега Колченко, расширение семейной ипотеки на «вторичку» будет противоречить целям льготного кредитования и стимулирования жилищного строительства в России. С другой стороны, распространение программы на вторичный рынок позволит уравновесить спрос и предложение и сбалансировать цены на квартиры, считает представитель Промсвязьбанка (ПСБ) Татьяна Чернышева.

В третьем квартале 2021 года банк ВТБ отметил двукратное увеличение спроса квартиры по программе «Семейная ипотека». В августе по поручению президента Владимира Путина семейную ипотеку продлили до 31 декабря 2023 года. Программа позволяет получать кредиты на приобретение нового жилья или строительство собственного дома по ставке до шести процентов годовых.