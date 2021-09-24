«Дом.рф» уменьшил ставки по ипотеке на новостройки

Банк «Дом.рф» заявил о снижении ставок по ипотеке на новое жилье до 7,15 процента годовых

Российский банк «Дом.рф» снизил ставки по ипотеке для желающих приобрести квартиры на первичном рынке. Максимальное уменьшение составит 0,15 процента годовых в зависимости от доли первоначального взноса по кредиту на жилье в новостройке, заявили в пресс-службе банка «Ленте.ру» 24 сентября.

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Минимальная ставка на покупку нового жилья на этапе строительства дома установилась на уровне 7,15 процента годовых. Взять кредит на таких условиях позволят заемщикам, которые обеспечат первоначальный взнос в 20 процентов от стоимости лота.

В «Дом.рф» подчеркнули, что новые условия кредитования стали доступны как действующим, так и будущим зарплатным клиентам банка. Для оформления ипотеки потребуется подтверждение дохода выпиской из Пенсионного фонда. Скидка составит 0,7 п.п., специальная скидка в 0,4 п.п. установлена при оформлении жилищного кредита от шести миллионов рублей.

Ранее о снижении ставок по льготной и семейной ипотекам заявил банк ВТБ. Кредитная организация запустила систему дисконтов за оформление сделок онлайн и использование сервисов безопасных расчетов, электронной регистрации.

