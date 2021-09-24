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Проблемы дольщиков и жителей аварийных домов будут решать по-новому

Правительство запустило законопроект о слиянии фондов ЖКХ и защиты прав дольщи­ков
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Фото: Андрей Луковский / Коммерсантъ

В России планируется слияние двух структур, которые решают вопросы собственников проблемных домов. Правительство запустило законопроект об объединении Фонда ЖКХ, ответственного за расселение жителей ветхих и аварийных зданий, и Фонда защиты прав дольщи­ков. Инициативу 23 сентября обсудили в Общественной палате (ОП), отметив, что новой структуре необходимо расширить перечень полномочий, пишет «Парламентская газета».

Законопроект направлен на привлечение в программы комплексного ра­звития территорий частного капитала. Общественники настаивают, что, помимо поиска инвесторов, по-новому следует усилить методическую поддержку муниципалитетам, а также закрепить ряд норм в Градостроительном кодексе. Фонд ЖКХ и Фонд защиты прав дольщи­ков будут объединены в единый Фонд развития территорий.

Во время экспертизы документа представители Общественной пала­ты отметили, что до реорганизации двух структур следует снять юридические нестыковки по имуществу учреждений. Кроме того, считает замсекретаря ОП Владислав Гриб, в законопроекте отсутствуют целевые показатели деятельности образуемого Фонда развития территорий. Общественники выразили опасения, что реорганизация институтов развития обернется сбоями в финансировании программ расселения и помощи обманутым дольщикам в регионах.

В июле вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что на решение проблем в долевом строительстве до 2024 года потребуется дополнительно 60 миллиардов рублей. По словам зампредседателя правительства России, для Фонда защиты прав дольщиков согласовано выделение 27 миллиардов рублей на 2022 год, по оставшейся сумме решаются разногласия с Минфином.

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