Названы популярные способы обмана покупателей квартир в новостройках

Покупателей квартир в российских новостройках зачастую вводят в заблуждение, давая им заведомо невыполнимые обещания и ложную информацию, заявили юристы, опрошенные РИА Новости. Они назвали популярные способы обмана будущих новоселов.

Как отметили эксперты, договоры долевого участия (ДДУ) часто составляются так, что покупателям жилья проблематично получить компенсации, когда их права нарушаются. Строительные компании пользуются тем, что клиенты невнимательно изучают документы.

Материалы по теме Лихие нулевые. Ипотека без первого взноса и другие способы купить жилье, не имея никаких сбережений «Рост цен не прекратится» В России урезали программу льготной ипотеки. Стоит ли поспешить с покупкой квартиры?

Юристы посоветовали покупателям обращать внимание на пункт в договоре, где идет речь об отличии фактического метража квартиры от проектного. Застройщик должен указать конкретные цифры, в пределах которых может колебаться площадь жилья, и при этом не будет изменяться его стоимость. Также он должен прописать стоимость квадратного метра, которую нужно будет выплатить в случае увеличения площади (или уменьшения, когда вернуть разницу придется застройщику).

Эксперты также указали: некоторые стройкомпании прописывают в договоре запрет на уступку права собственности на квартиру без их согласия. Впоследствии это согласие может дорого обойтись покупателю.

И все же наиболее распространены способы обмана дольщиков, связанные с обещаниями, которые не прописываются в ДДУ, пояснили юристы. Например, покупателю обещают видовую квартиру, это не указывается в договоре, и в итоге он получает вид на стройку. Взыскать компенсацию в такой ситуации практически невозможно, посетовали специалисты.

Ранее вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев заявил, что проводимая Центробанком политика приведет к росту ставок по ипотеке, увеличению размеров первого взноса и сокращению объемов выдаваемых кредитов на недвижимость. Он отметил, что это поможет стабилизовать спрос на жилую недвижимость, при этом падения цен на квадратные метры не будет.