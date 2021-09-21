Россиянам упростили процедуру признания зданий несуществующими

В России упростили процедуру снятия с кадастрового учета снесенных или разрушенных объектов капитального строительства. Теперь собственникам прекративших свое существование зданий и сооружений понадобится меньше документов, подтверждающих данный факт, сообщили в пресс-службе Росреестра во вторник, 21 сентября.

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Представители ведомства пояснили, что новый приказ, который направлен на уменьшение сроков подготовки кадастровыми инженерами актов обследования и упрощение услуги для граждан, уже зарегистрировал Минюст России. Наиболее распространенной проблемой до текущего момента для правообладателей зданий и сооружений в стране было отсутствие документов, на основании которых осуществлялся снос, а также подтверждающих его. Объекты могли прекратить существование задолго до составления акта обследования, а данные об их фактическом отсутствии в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) не внесли своевременно.

Новый перечень документов, которые запрашивает Росреестр для снятия объекта с учета, содержит пометки о том, какие из них являются необязательными. Отсутствие, например, решений собственника о сносе объекта недвижимости, органа власти о признании объекта аварийным, об изъятии участка на муниципальные нужды не помешает проведению процедуры.

«Если указанных документов нет, то акт обследования готовится без них и указывается причина их отсутствия. Это упростит для правообладателей процедуру снятия объектов с кадастрового учета и будет способствовать актуализации сведений ЕГРН», — сообщил замруководителя Росреестра Алексей Бутовецкий.

Ранее в ведомстве объявили о начале выдачи справки нового типа с пометкой об ограничениях прав собственника недвижимости (ипотека, рента и сервитут). Выписка пригодится при сдаче в аренду или продаже жилья.