Московского бизнесмена отправили в тюрьму за мошенничество с пятиэтажками

Тверской суд Москвы приговорил к тюремному заключению бизнесмена и бывшего заместителя главы комитета Торгово-промышленной палаты России Валерия Чернышова, провернувшего аферу с пятиэтажками. Мошенник обещал гражданам надстроить 27 таких домов и предоставить им возможность купить квартиры на новых этажах, пишет «Коммерсантъ».

Материалы по теме Лихие нулевые. Ипотека без первого взноса и другие способы купить жилье, не имея никаких сбережений «Рост цен не прекратится» В России урезали программу льготной ипотеки. Стоит ли поспешить с покупкой квартиры?

Предприниматель собрал с пайщиков около 100 миллионов рублей и впоследствии своих обещаний не выполнил. Суд удовлетворил все предъявленные ему иски. Чернышов свою вину отрицал. По его версии, он в действительности собирался реконструировать 27 жилых домов, но осуществить задуманное помешали правоохранители, которые его задержали и обвинили в крупном мошенничестве.

В суде между тем было установлено, что практически все 27 пятиэтажек были непригодны для реконструкции, то есть надстроить их было невозможно. По словам свидетелей, предпринимателю это было известно. Кроме того, выяснилось, что он сознательно обманывал пайщиков, заверяя их в том, что действует в рамках программы правительства Москвы.

Прокурор просила приговорить Чернышова к десяти годам заключения. Подсудимый, в свою очередь, настаивал на своей невиновности и просил об оправдательном приговоре. Известно, что из 100 миллионов рублей собранных им средств он вернул лишь 20 миллионов. Суд отправил мошенника в тюрьму на девять лет.

В Москве в 2017 году утвердили программу реновации пятиэтажек. Под снос попали более пяти тысяч домов, их ликвидируют поэтапно. Общая площадь жилья, включенного в программу, — около 16 миллионов квадратных метров (350 тысяч квартир). Предстоит расселить около миллиона москвичей. Для этого должно быть построено примерно 30 миллионов квадратных метров жилья.