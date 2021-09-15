Россиянам разрешили строить сколько угодно домов на шести сотках

Второй кассационный суд общей юрисдикции указал, что чиновники не вправе запрещать россиянам строить вторые и последующие дома на своих участках. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на соответствующее судебное решение.

Жилых домов на шести сотках разрешается строить сколько угодно, постановил суд. При этом должны соблюдаться градостроительные и прочие правовые нормы. Но в целом чиновники не вправе устанавливать надуманные запреты гражданам на возведение жилья.

Поводом для разъяснений послужило дело жительницы Рязанской области. Местные власти запретили ей возводить второй дом на приобретенном участке. На земле уже был построен коттедж площадью 26 квадратных метров, и чиновники сочли, что этого достаточно. По их логике, женщина должна была сначала сломать старый дом, а потом начать строить новый.

Россиянка обратилась в суд, указав, что снос имеющегося дома лишит ее семью единственного жилого помещения в данном населенном пункте. Судьи проанализировали законы и не нашли нормы, которая бы запрещала человеку строить второй жилой дом. Все инстанции поддержали женщину. Чиновники дошли до кассационного суда, но и он встал на сторону россиянки.

Ранее в сентябре вице-премьер Марат Хуснуллин предложил стимулировать строительство жилья в сельской местности за счет создания благоприятных для собственников условий. Одной из мер поддержки, в частности, может стать бесплатное предоставление россиянам земельных участков, заявил он.