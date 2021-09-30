В Москве обвалился спрос на ипотеку

Росреестр: число сделок по ипотеке в конце лета 2021-го упало в Москве на 22 процента

Жители Москвы в конце лета 2021 года отметились снижением интереса к покупке нового жилья в ипотеку. Спрос на квартиры по договорам долевого участия (ДДУ) с привлечением кредита в августе по отношению к июлю обвалился на 22 процента, а к аналогичному месяцу 2020-го упал на четыре процента, сообщили в столичном управлении Росреестра.

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По данным ведомства, с начала 2021 года в городе зарегистрировано 45161 ДДУ на жилые и нежилые помещения с использованием средств банков, это в 1,7 раза больше числа сделок за январь-август прошлого года. Более 4416 договоров относится к покупке квартир в ипотеку. Доля подобных сделок в общей структуре сократилась.

«Если в среднем с начала года продажи по жилью составляли половину от общего числа договоров долевого участия, то сейчас их объем снизился до 45 процентов. Это эффект на изменение условий программы льготного ипотечного кредитования», — пояснил руководитель столичного Росреестра Игорь Майданов, добавив, что в сентябре среди москвичей начал проявляться традиционный подъем интереса к приобретению жилплощади.

С января по август на рынке новостроек Москвы зарегистрировано 88 тысяч сделок долевого участия, что превысило результат в аналогичный период 2020 в 1,6 раза, подчеркнули в ведомстве.

Ранее заместитель главы Минстроя Никита Стасишин допустил возврат к обсуждению условий программы льготной ипотеки осенью 2021-го. По словам чиновника, параметры кредитов могут пересмотреть, если спрос на покупку нового жилья резко сократится.

