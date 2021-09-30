Ставки по ипотеке в России обновили максимум

В августе 2021-го средняя ставка по жилищным кредитам в России увеличилась на 0,11 процентного пункта, до 7,78 процента, обновив максимум за полтора года, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Центробанка.

В последний раз средняя ставка была на аналогичном уровне в апреле 2020-го, выяснили аналитики. Всего в минувшем августе в России выдали 150,8 тысячи ипотечных кредитов — почти на тысячу меньше, чем в июле (151,4 тысячи). Объем выданных кредитов при этом увеличился на 1,4 процента, до 439 миллиардов рублей. Средний срок кредитования в ипотечном сегменте вырос до 244,6 месяца (более 20 лет).

Ранее стало известно, что в августе средний размер ипотечных кредитов в России достиг 3,21 миллиона рублей. По сравнению с предыдущим месяцем средний чек ипотечного кредита вырос на 3,7 процента, еще в июле он составлял 3,1 миллиона.