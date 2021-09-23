Россияне увеличили суммы ипотеки

В августе 2021 года средний размер ипотечных кредитов в России достиг 3,21 миллиона рублей, свидетельствуют данные «Национального бюро кредитных историй» (НБКИ), предоставленные «Ленте.ру». По сравнению с предыдущим месяцем средний чек ипотечного кредита вырос на 3,7 процента, еще в июле он составлял 3,1 миллиона.

Материалы по теме Лихие нулевые. Ипотека без первого взноса и другие способы купить жилье, не имея никаких сбережений «Мы смотрим, шепелявит человек или заикается» Сотрудница банка о том, как на самом деле выдают ипотеку в России

Как отмечают аналитики, с начала года россияне увеличили среднюю сумму ипотеки на 14,5 процента (в январе она была равна 2,81 миллиона рублей). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года ипотечный чек вырос на 21 процент.

Самый большой средний размер выданных ипотечных кредитов среди 30 регионов-лидеров по объемам жилищного кредитования зафиксирован в Москве (7,09 миллиона рублей), Московской области (5,17 миллиона), Санкт-Петербурге (4,49 миллиона), а также в Приморском крае (3,74 миллиона) и Ленинградской области (3,85 миллиона рублей).

«Более года средний чек ипотечного кредита растет почти постоянно. После некоторого снижения весной 2020 года, в дальнейшем он не только вернулся к "допандемийному" уровню, но и превысил его», — указывают в НБКИ. При этом банки по-прежнему консервативно подходят к процессу ипотечного кредитования, стараясь выдавать займы прежде всего заемщикам хорошего кредитного качества с высоким персональным кредитным рейтингом, подчеркивают специалисты.

Ранее стало известно, что в России проведут эксперимент по обмену данными при оформлении ипотеки с помощью российской технологии распределенного реестра «Мастерчейн». Он должен начаться не позднее 1 декабря 2021 года и завершиться к октябрю 2022-го. Цель — ускорить информационный обмен между Росреестром и банками, что, в свою очередь, упростит россиянам процесс получения цифровой ипотеки.