Сбербанк запустил повторное рефинансирование ипотеки

Сбербанк, один из лидеров российского ипотечного рынка, запустил программу рефинансирования ипотеки заемщиков, которые ранее перекредитовывались в других банках — даже если это делалось неоднократно. Ставка рефинансирования начинается от 7,9 процента годовых, пишет «Коммерсантъ».

Материалы по теме Лихие нулевые. Ипотека без первого взноса и другие способы купить жилье, не имея никаких сбережений «Мы смотрим, шепелявит человек или заикается» Сотрудница банка о том, как на самом деле выдают ипотеку в России

Комментируя запуск программы, банкиры заявили о популярности повторного рефинансирования. Так, в «Дом.рф» изданию сообщили, что чаще всего за рефинансированием обращаются, когда новая ставка выгоднее предыдущей на 2 процентных пункта и выше. При этом банкам рефинансирование помогает привлечь качественных заемщиков, дисциплинированно обслуживающих кредиты.

В агентстве Moody’s в свою очередь отметили, что «банки сталкиваются с нехваткой новых платежеспособных ипотечных заемщиков и потому стараются переделить уже сформированную клиентуру».

После увеличения ключевой ставки ЦБ банки начали ухудшать условия по ипотеке, указывает издание. Тем не менее, участники рынка полагают, что потенциал спроса на рефинансирование жилищных кредитов еще не исчерпан. В ближайшие месяцы ставки по многим программам рефинансирования все еще будут привлекательными для ипотечников, обещают банкиры.

Ранее стало известно, что в России проведут эксперимент по обмену данными при оформлении ипотеки с помощью российской технологии распределенного реестра «Мастерчейн». Он должен начаться не позднее 1 декабря 2021 года и завершиться к октябрю 2022-го. Цель — ускорить информационный обмен между Росреестром и банками, что, в свою очередь, упростит россиянам процесс получения цифровой ипотеки.