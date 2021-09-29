Россияне стали массово гасить ипотеку досрочно

Аналитики «ДомКлик» подсчитали, сколько в среднем россияне ежемесячно платят по ипотеке, и выяснили, как в 2021 году заемщики закрывали кредиты на жилье. Вопреки росту размера платежа на 12,9 процента и влиянию пандемии население стало массово гасить долги перед банками досрочно, следует из пресс-релиза Сбербанка.

По данным специалистов, средний платеж россиянина по ипотеке составляет 23,2 тысячи рублей в месяц. По квартирам в новостройках он установился на уровне 25,7 тысячи рублей, по вторичному жилью — 21 тысяча рублей. Средний размер данного типа кредита составил 2,86 миллиона рублей, увеличившись на 16,1 процента год к году, пояснили в «ДомКлик». Самый популярный срок, на который россияне оформляют жилищный кредит, — 20 лет.

«В июне 2021 года 83 процента заемщиков погасили кредит досрочно, а в декабре 2020 года (именно на этот месяц приходится пик досрочных погашений) кредит раньше срока закрыли 88 процентов заемщиков. Даже пандемия коронавируса не сократила объемы погашения кредитов досрочно», — подчеркнули аналитики.

Директор дивизиона «ДомКлик» Николай Васев добавил, что ипотечный потенциал сдерживают недостаточные объемы строительства жилья с 2013 года, а также масштабные программы господдержки, в том числе льготного кредитования на покупку квартир. Среди ипотечных заемщиков Сбербанка преобладают люди старше 35 лет (56,5 процента от общего количества клиентов).

Ранее российские финансисты подсчитали идеальный возраст для оформления ипотеки с расчетом на то, что ее удастся погасить без проблем. Специалисты призвали брать кредит на жилье до 45 лет. При этом эксперты подчеркивают, что трудности с закрытием долга за квартиру могут наступить раньше выхода на пенсию.