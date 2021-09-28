Россиян предупредили об опасности ипотечной лихорадки

РЭУ им. Г. В. Плеханова: существенная доля россиян в будущем не сможет выплачивать ипотеку

В России наблюдается настоящий бум жилищного кредитования, общий объем ипотечной задолженности уже превышает 10,7 триллиона рублей, говорится в статье, опубликованной аналитиками РЭУ имени Г. В. Плеханова. Ипотечная лихорадка опасна, отмечают эксперты.

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По их подсчетам, доля ипотеки в структуре долгов физических лиц перед банковской системой достигла 47,6 процента. В Москве и Санкт-Петербурге этот показатель — 53 и 55 процентов соответственно. Опасность ипотечной лихорадки заключается в том, что существенная доля населения, которая в дальнейшем не сможет выплачивать кредиты, вовлекается в «орбиту кредитования», предупреждают аналитики.

Темпы прироста просрочки по ипотеке превышают прирост всей ипотечной задолженности на Чукотке, в Калининградской, Магаданской, Ивановской и Кировской областях, указывают специалисты. При этом в целом по стране ситуация под контролем.

Нужно обратить внимание на регионы, где уровень просроченной задолженности «выбивается в сторону превышения средних показателей», подчеркивают эксперты. Это прежде всего Карачаево-Черкесская Республика, Калининградская область, Северная Осетия, Чечня и Алтай.

Ранее стало известно, что в августе 2021 года средний размер ипотечных кредитов в России достиг 3,21 миллиона рублей. По сравнению с предыдущим месяцем средний чек ипотечного кредита вырос на 3,7 процента, еще в июле он составлял 3,1 миллиона. Как отметили аналитики, с начала года россияне увеличили сумму ипотеки на 14,5 процента (в январе она была равна 2,81 миллиона рублей).