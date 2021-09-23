В Москве обвалился спрос на вторичные квартиры

На вторичном рынке жилья в Москве пока не наблюдается традиционного оживления покупателей, связанного с началом делового сезона, говорится в материалах агентства «ИНКОМ-Недвижимость», имеющихся в распоряжении «Ленты.ру». В первой половине сентября число авансов, внесенных за покупку «вторички», обвалилось на 40 процентов относительно того же периода 2020-го.

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Риелторы отмечают, что показатели спроса в минувшем августе были выше, чем зафиксированные в сентябре, и это совершенно нестандартно для вторичного рынка жилья. «Сейчас количество сделок на 20-30 процентов ниже, чем обычно в начале делового сезона на рынке — хотя, возможно, в октябре ситуация со спросом улучшится», — прогнозируют специалисты. По их мнению, на поведение покупателей во многом повлияли изменения в сфере ипотечного кредитования, в частности, рост ставок, наблюдающийся на фоне увеличения ключевой ставки Центробанка.

Критичный для рынка неджимости размер ключевого показателя ЦБ — около 8 процентов, указывают эксперты. «При таком его значении ставки по ипотеке поднимутся до весьма высокого уровня, и многие потенциальные покупатели отложат сделку по купле-продаже жилья, надеясь на более мягкие условия по кредиту в будущем», — заключают в «ИНКОМ».

Ранее стало известно, что в январе-августе 2021 года в Москве зарегистрировали более 107 тысяч договоров купли-продажи вторичного жилья, установив очередной рыночный максимум. Как отметили в Росреестре, число сделок с «вторичкой» стало рекордным за последние семь лет — больший показатель был достигнут лишь в 2014 году (109,9 тысячи).