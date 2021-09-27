В России упала просрочка по ипотеке

«Метр квадратный»: объем просрочки россиян по ипотеке упал на десять процентов с 2020 года

Россияне стали чаще закрывать жилищные кредиты в срок. Объем просроченной ипотечной задолженности с ноября 2020 года упал более чем на десять процентов, сообщают аналитики экосистемы недвижимости «Метр квадратный», входящей в группу ВТБ. Исследование оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

Всего просрочка в 90 и более дней по выданным в стране кредитам на покупку квартиры составляет 0,7 процента. С начала 2021 года прирост объема ипотеки составил 16 процентов, за год — 29 процентов, с июля 2019 года сумма выросла в полтора раза. Тренд на снижение просроченной задолженности начали замечать с конца 2020-го. С 1 декабря прошлого года по 1 августа 2021 года объем просрочки снизился на восемь миллиардов рублей.

Портфель ипотеки отечественных банков за год увеличился на треть и достиг около 11 триллионов рублей. Аналитики отмечают, что особенно заметно объем выдачи кредитов по ипотечным программам вырос в стране за последние полтора года, с начала действия льготных условий.

«Статистика последних двух лет показывает, что российские банки сохраняют приемлемый уровень просрочки по ипотеке даже в условиях ажиотажного спроса на рынке. Этому способствуют максимально лояльные условия по кредитам за последние полтора года, когда кредиты на крупные суммы были доступны по исторически низким ставкам, грамотно выстроенные риск-процедуры, которые исключают повышенную долговую нагрузку на население. Мы не видим факторов, которые могут привести к формированию "ипотечного пузыря" в ближайшем будущем», — пояснил гендиректор компании «Метр квадратный» Вячеслав Дусалеев.

Специалисты «Метра квадратного» отмечают, что ипотечный рынок сохраняет позиции одного из самых устойчивых в розничном банковском секторе. Кроме того, аналитики подчеркнули, что дисконты в рамках совместных программ банков и девелоперов, защищают жилищные кредиты от резкого роста просрочки.

В конце августа ситуацию с погашением россиянами ипотеки прокомментировал Центробанк. По данным регулятора, с начала 2021 года в стране зафиксирован рост просроченной задолженности на 17,2 процента, при этом за весь прошлый год она увеличилась всего на 2,5 процента.