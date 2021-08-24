Россияне стали чаще допускать просрочки по ипотеке

Центробанк: просрочка по кредитам на жилье с начала 2021 года выросла на 17,2 процента

Ситуацию с погашением россиянами ипотеки оценили Центробанк. По последним данным, с начала 2021 года зафиксирован рост просроченной задолженности по жилищным кредитам на 17,2 процента и 9,3 процента по необеспеченным потребительским ссудам, передает РИА Новости со ссылкой на анализ представителя банка БКФ Максима Осадчего.

В сборнике ЦБ о статистических показателях банковского сектора впервые отражены развернутые данные о росте просрочек не только предприятий, но и граждан. В частности, по ипотеке и автокредитам. Данные собраны на 1 июля 2021 года. Осадчий подчеркивает, что выявление частых просрочек физлиц связано с признанием регулятором угроз из-за перегрева на жилищном рынке.

«Просрочка по ипотеке за первое полугодие увеличилась на 17,2 процента, а за весь 2020 год — всего на 2,5 процента. Основная причина тому состоит в экспансии льготной программы кредитования, нацеленной на слои населения с относительно низкими доходами», — отметил аналитик.

Ранее Росреестр заявил о новом рекорде Москвы в выдаче жилищных кредитов. Ужесточение правил по ипотеке не умерило спрос на столичную недвижимость. В июле было зарегистрировано 11859 договоров жилищного кредитования, то есть в 1,1 раза больше, чем месяцем ранее.