Долги россиян по кредитам побили рекорд

Долги россиян по кредитам побили трехлетний рекорд, следует из данных «Национальной ассоциация профессиональных коллекторских агентств» (НАПКА). Об этом пишет «Коммерсантъ».

Так, по итогам первого полугодия на взыскание коллекторам по агентской схеме было передано на 14 процентов больше долгов, чем годом ранее. Всего за первые шесть месяцев текущего года банки-кредиторы передали коллекторским агентствам в работу просроченную задолженность на сумму 311 миллиардов рублей.

В то же время собирать стало легче. Среднемесячная эффективность взыскания по банковскому агентскому портфелю за указанный период составила 18 процентов. Лучше всего за шесть месяцев года взыскивались просроченные долги по обеспеченным кредитам. За первое полугодие эффективность взыскания по автокредитам составила 35 процентов, а по ипотеке — 30 процентов. Самая низкая эффективность взыскания зафиксирована в сегменте кредитных карт — 6 процентов.

Ранее сообщалось, что долги россиян перед банками превысили 23 триллиона рублей: по состоянию на 1 июля общий размер задолженности физических лиц перед банками достиг 23,969 триллиона рублей. С начала года долг вырос на 2,3 триллиона рублей, при этом с 1 июля 2020-го года — на 4,06 триллиона.