Объяснена разница между российскими и американскими ипотечниками

Американский ипотечный заемщик принципиально отличается от российского, заявил агентству Regnum аналитик «Финам» Анатолий Вакуленко. По его словам, в США ставки по жилищным кредитам близки к нулю, и выплаты по ним не столь велики, как в России.

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«У нас же сейчас ипотечные ставки растут. И в ближайшие месяцы точно продолжат увеличиваться», — отметил эксперт. Во-вторых, есть разница в доходах, пояснил Вакуленко: жители США (и Европы) зарабатывают намного больше россиян, и им «не снилась ситуация, когда по ипотечному кредиту приходится отдавать 50 процентов своего дохода». Для американцев ипотека, как правило, необременительна, на ее выплату тратится лишь небольшая часть заработка.

Стоит признать, что российские граждане «крайне закредитованы», подчеркнул аналитик, — в том числе и в части ипотечных займов (многие семьи фактически работают, чтобы только выплачивать ипотеку). При этом вероятность возникновения и разрыва ипотечного пузыря в России относительно невелика, заключил Вакуленко.

Ранее в сентябре россиян предупредили об опасности ипотечной лихорадки. По подсчетам аналитиков РЭУ имени Г. В. Плеханова, доля ипотеки в структуре долгов физических лиц перед банковской системой достигла 47,6 процента. В Москве и Санкт-Петербурге этот показатель — 53 и 55 процентов соответственно.